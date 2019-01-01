مانشستر يونايتد يزاحم باريس سان جيرمان على ضم ندومبيلي

لاعب فريق أولمبيك ليون تانجوي ندومبيلي يشعل الصراع بين صفوة الأندية الأوروبية

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مانشستر يونايتد قد دخل الصراع مع فريق باريس سان جيرمان على ضم اللاعب تانجوي ندومبيلي نجم فريق أولمبيك ليون.

ويأمل فريق الشياطين الحمر في التعاقد مع لاعبي وسط لسد الفراغ للرحيل المحتمل لبول بوجبا وأندير هيريرا عن قلعة أولد ترافورد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة الأول الذي تحوم الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد.

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وكان ندومبيلي البالغ من العُمر 22 عامًا قد ارتبط اسمه بالانتقال لباريس سان جيرمان أيضًا، وذلك مع فتح باب الميركاتو الصيفي المقبل.

ويأمل ندومبيلي في حسم موقفه سريعًا والانضمام مع فريق يلعب له بشكل أساسي لكي يستطيع تمثيل منتخب فرنسا في يورو 2020.

يشار إلى أن ندومبيلي يرتبط بعقد مع فريق أولمبيك ليون لمدة أربع سنوات مقبلة.