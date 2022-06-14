مانشستر يونايتد يرفض "ابتزاز" برشلونة ويحدد بديل فرينكي دي يونج

فريق ملعب أولد ترافورد يرفض الانصياع لمطالب الكتالونيين

لا يزال مانشستر يونايتد يلقي بأوراقه في صفقة انضمام فرينكي دي يونج من برشلونة، عملًا على جمع اللاعب مجددًا بمدربه الأسبق إريك تين هاج.

ولكن على الرغم من أن الصفقة أيضًا تمثل أهمية بالغة بالنسبة لبرشلونة الذي يطمح للفكاك من الضغط الاقتصادي الكبير الواقع عليه، إلا أن الأمور لا تسير على ما يرام.

في البداية كانت المشكلة الوحيدة هي رغبة فرينكي دي يونج في الاستمرار، وهو الذي قال أكثر من مرة إنه يستهدف إكمال مسيرته بين صفوف برشلونة، لكن الآن تظهر مشكلة جديدة في مسار المفاوضات.

مانشستر يونايتد لم يعد منفتحًا حيال إتمام الصفقة، وذلك بسبب مغالاة برشلونة في مطالبه، المدير الرياضي لبايرن ميونخ جون مورتو يرى أن ما يحدث "ابتزاز" وفقًا لموقع "مانشستر إيفنينج نيوز".

برشلونة لا يريد أقل من 100 مليون يورو لإتمام صفقة لاعب خط وسطه، تشافي لا يريد بيعه، ولكن هذا الرقم مستهدف من قبل لابورتا لوضع دي يونج إلى جانب تين هاج وترك وسط برشلونة بين خيارات مختلفة ليس من بينها الهولندي.

بل إن مانشستر يونايتد حدد هدفه البديل لدي يونج ويدرس الانسحاب من الصفقة تمامًا، كالفين فيليبس لاعب ليدز يونايتد ومنتخب إنجلترا هو البديل المرشح لدي يونج إذا واصل برشلونة مغالاته.

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