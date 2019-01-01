مانشستر يونايتد يرفض إعارة سمولينج لإيفرتون

التوفيز يحاولون التعاقد مع ويلفريد زاها أيضاً

رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، محاولة نظيره إيفرتون، من أجل التعاقد مع لاعبه كريس سمولينج.

المدرب ماركو سيلفا يبحث عن مزيد التدعيمات قبل نهاية السوق الإنجليزي غداً الخميس، ويريد التعاقد مع لاعب بمركز قلب الدفاع.

البرتغالي كان يريد الحفاظ بكورت زوما بعد انتهاء فترة إعارته من تشيلسي، ولكن البلوز أبدوا تمسكهم بالفرنسي.

هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أكدت تقديم إيفرتون لعرض رسمي من أجل ضم سمولينج على سبيل الإعارة.

وهو ما قررت إدارة مانشستر رفضه، لرغبتهم في الحفاظ على المدافع الإنجليزي ضمن صفوف الفريق.

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ويأتي ذلك رغم التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي بـ80 مليون جنيه إسترليني، والذي بدوره سيقلل من فرص سمولينج في المشاركة.

وعلى جانب آخر يستهدف إيفرتون القيام بمحاولة أخيرة، بالتعاقد مع أي من أليكس أيوبي جناح أرسنال، أو ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس.