مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع سانشو
التعليقات()
Getty Images
محمد عماد فيسبوك تويتر
ذكرت صحيفة الاندبيندنت الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو في فترة الانتقالات الشتوية.
ويقدم اللاعب البالغ من العُمر 18 عامًا مستوى رائع مع فريق بوروسيا دورتموند حاليًا، والذي يلعب له معارًا من قبل فريق مانشستر سيتي.
ريال مدريد يبدأ عملية "ضم هازارد" من تشيلسي
على الجانب الآخر تسعى أسود الفيستيفاليا إلى الإبقاء على اللاعب في الدوري الألماني لموسم آخر حتى صيف عام 2020.
ويلعب سانشو مع بوروسيا دورتموند منذ عام 2017 قادمًا من فريق مانشستر سيتي، وساهم مع الفريق الألماني هذا الموسم في 18 هدفًا.
كما لعب سانشو حتى الآن 43 مباراة بقميص بوروسيا دورتموند في مختلف المسابقات.
أما على المستوى الدولي لعب سانشو ثلاث مباريات منذ انضمامه للأسود الثلاثة للمرة الأولى عام 2018.