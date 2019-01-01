مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع سانشو

لاعب بوروسيا دورتموند على رادار الشياطين الحمر في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة الاندبيندنت الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو في فترة الانتقالات الشتوية.

ويقدم اللاعب البالغ من العُمر 18 عامًا مستوى رائع مع فريق بوروسيا دورتموند حاليًا، والذي يلعب له معارًا من قبل فريق مانشستر سيتي.

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على الجانب الآخر تسعى أسود الفيستيفاليا إلى الإبقاء على اللاعب في الدوري الألماني لموسم آخر حتى صيف عام 2020.

ويلعب سانشو مع بوروسيا دورتموند منذ عام 2017 قادمًا من فريق مانشستر سيتي، وساهم مع الفريق الألماني هذا الموسم في 18 هدفًا.

كما لعب سانشو حتى الآن 43 مباراة بقميص بوروسيا دورتموند في مختلف المسابقات.

أما على المستوى الدولي لعب سانشو ثلاث مباريات منذ انضمامه للأسود الثلاثة للمرة الأولى عام 2018.