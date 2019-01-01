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مانشستر يونايتد يراقب وضعية نجم موناكو في ليستر

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Getty Images
اللاعب يتألق في البريميرليج
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد مهتم بخدمات البلجيكي يوري تييليمانس، متوسط ميدان موناكو، والمعار إلى ليستر سيتي.

ويلعب تييليمانس مع ليستر منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة من فريقه الفرنسي، وجذب الانتباه بمستواه المميز، إذ سجل هدفاً وصنع أربعة في سبع لقاءات.

وقالت "ديلي ميل" إن عدم وجود بند بأحقية الشراء في إعارة تييليمانس لليستر يجعل يونايتد يخطط لتحرك والتفاوض مع موناكو لضمه الصيف المقبل.

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وتحدث التقرير أن ثمن اللاعب البلجيكي الشاب يقدر في حدود 50 مليون يورو بحسب تقديرات ناديه، وأنه يونايتد سيواجه منافسة من توتنهام على خدماته.

وتحدث اللاعب في حوار مع "سكاي" عن مستقبله، فاتحاً الباب للرحيل عن ليستر رغم شعوره بالراحة مع الفريق على حد تعبيره.

وكان تييليمانس جزء من الفريق البلجيكي الذي حل ثالثاً في مونديال روسيا 2018 الأخير.

 

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