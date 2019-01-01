مانشستر يونايتد يُراقب هدف باريس وبرشلونة لتعويض لوكاكو

ترددت أنباء في بعض الصحف البريطانية، عن تّحول أنظاره مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير، تجاه مهاجم جديد، كبديل مُحتمل للبلجيكي روميلو لوكاكو، الذي أثار الجدل حول مستقبله بتصريحاته الأخيرة الغامضة.

ولم يُخف مهاجم إيفرتون وتشيلسي السابق رغبته في مغادرة "أولد ترافورد" عاجلاً وليس آجلاً، باعتراف لا تنقصه الصراحة، عن حلمه بالعمل تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي في أي مكان، وذلك بالتزامن مع نبأ تعيين مدرب البلوز السابق في سُدة حكم الإنتر، خلفًا للوتشيانو سباليتي.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الشائعات حول مستقبل لوكاكو، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد اتفق مع المدرب ذو الوجه الطفولي على جلب بديل أكثر جودة من الوحش البلجيكي، حال أصر على موقفه بالرحيل.

ولفتت الصحيفة، أن النادي الإنجليزي يراقب المهاجم الفرنسي وسام بن يدر، بعد عروضه الجيدة جدًا مع إشبيلية منذ قدومه من الليج1 عام 2016، بوصوله لشباك المنافسين في 38 مناسبة من أصل 91 مباراة على مستوى الليجا، وهو ما جعله هدفًا لأكثر من عملاق أوروبي.

مايكل بالاك سيتواجد في الجهاز المعاون للامبارد وفقًا لبعض التقارير الصحفية 🗞️



القيادة الفنية المثالية 🤛🤜 pic.twitter.com/bsHeEcmTHh — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

ورغم ارتباط مستقبل الدولي الفرنسي بباريس سان جيرمان وبرشلونة، ليكون الرجل الثاني بعد كيليان مبابي في "حديقة الأمراء" أو لويس سواريز في "كامب نو"، إلا أن التقرير الإنجليزي راهن على فرص عملاق البريميرليج لإتمام الصفقة، على اعتبار أن سولشاير سيُغري اللاعب بفرصته كاملة في التشكيلة الأساسية، ليُعبر عن نفسه كما يُريد.

وفي ختام التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد ما زال ينتظر الوصول لمسافة قريبة مع مسؤولي الإنتر، فيما يَخص مفاوضات رسوم تحويل لوكاكو إلى "جوسيبي مياتزا"، بإصرار الأفاعي على دفع 50 مليون يورو، أقل 20 من نفس العملة، من السعر المُحدد من قبل إد وودورد، لكن حال استمر الوضع كما هو عليه، قد يضطر أصحاب "أولد ترافورد"، لعرض مهاجمهم على مسؤولي إشبيلية، في صفقة تبادلية نظير اقتناء وسام بن يدر.