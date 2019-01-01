مانشستر يونايتد يراقب جوهرة بنفيكا جواو فيليكس
كشفت عدة تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يراقب عن كثب في الفترة الحالية جوهرة بنفيكا البرتغالي الصاعد جواو فيليكس.
وكان مانشستر يونايتد قد ارتبط بمتابعة عدد من اللاعبين الشباب في الفترة الأخيرة، وذلك في إطار سياسته للتعاقد مع المواهب الصاعدة,
وحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية، فإن جواو فيليكس أصبح على رادار مانشستر يونايتد الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان فيليكس قد وقع محل اهتمام للعديد من الأندية منها بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، ولكن دخول مانشستر يونايتد في المفاوضات غير الكثير من المعطيات.
ومن المتوقع أن يقدم مانشستر يونايتد عرضًا يصل إلى 45 مليون يورو، ولكن إدارة نادي بنفيكا تضع شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب يبلغ حوالي 61 مليون يورو.
يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد دخل في مرحلة جديدة فيما يخص التعاقدات، وذلك بعد تولي المدرب أولي جونار سولشار تدريب الفريق خلفًا لمورينيو.