مانشستر يونايتد يدين العنصرية ضد أشلي يونج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أدان نادي مانشستر يونايتد الإساءة العنصرية التي تعرض لها نجم الفريق أشلي يونج عقب مواجهة الفريق أمام برشلونة.

وحل مانشستر يونايتد ضيفًا على برشلونة مساء أمس الثلاثاء على ملعب كامب نو في مباراة الإياب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة فاز بها برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وعقب المباراة، أطلقت بعض جماهير برشلونة بعض العبارات العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي إساءة لأشلي يونج.

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أنه تم الإبلاغ عن بعض التغريدات عبر موقع تويتر والتي تحمل إشارات تشبيه ليونج بالقرود.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وطالبت جمعية مناهضة العنصرية أجهزة الأمن ببذل أقصى جهدها من أجل إيقاف سلسلة الإهانات العنصرية التي طالت عدد من اللاعبين في إنجلترا خلال هذا الموسم كان أبرزهم رحيم ستيرلينج ومحمد صلاح وساديو ماني.

وبخصوص ذلك، أصدر مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا يدين فيه هذه الإهانات العنصرية التي أطلقت في حق أشلي يونج.

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أعلن من قبل رفضه للسلوك العنصري في ملاعب كرة القدم بعد أكثر من حادثة خلال الموسم الحالي.