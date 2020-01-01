مانشستر يونايتد يدرس ضم نجم برمنجهام

نادي مانشستر يونايتد يضع اللاعب جودي بيلينجهام نجم وسط ملعب فريق برمنجهام ضمن خياراته لهذا الشتاء.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن اهتمام فريق مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات اللاعب الشاب جودي بيلينجهام نجم وسط ملعب فريق برمنجهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن مانشستر يونايتد يدرس تقديم عرضًا للحصول على خدمات اللاعب هذا الشتاء.

وذكرت الشبكة أن النادي قد حدد مبلغ 25 مليون جنيه استرليني ليقدم كعرض مبدئي للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 16 عامًا.

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وأكدت الشبكة أن النادي لن يترك اللاعب يرحل عن صفوفه بمقابل مادي أقل من 30 مليون جنيه استرليني حيث يقيمه بذلك المبلغ.

ولا يعد مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب الشاب، حيث يتابعه أكثر من نادي أوروبي كبير.

وذكرت تقارير سابقة أن برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان بالإضافة لليفربول الإنجليزي يهتمون باللاعب أيضًا.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد اقترب أيضًا من ضم اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديس نجم فريق سبورتنج لشبونة الذي أراد ضمه الصيف الماضي.