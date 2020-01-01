مانشستر يونايتد يدخل على خط المفاوضات مع كافاني وتشيلسي يراقب

أتليتكو مدريد لا يزال في الصورة..

دخل مانشستر يونايتد على خط المفاوضات مع إيدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان اسم كافاني قد ارتبط في الأيام الماضية بأتلتيكو مدريد، ويُفترض أن اتفاقًا قد تم بين الطرفين بصورة مبدئية على انضمام اللاعب للروخيبلانكوس في الأيام المقبلة.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مانشستر يونايتد أجرى التواصل الأول مع وكيل كافاني لاستكشاف إمكانية الظفر بخدماته، ويبدو أن الأمر واردًا.

الصحيفة ادّعت أن اليونايتد سوف يقدم عرضه ولديه الفرصة في التعاقد مع كافاني إذا ما زادت حظوظه واقترب أكثر من التواجد في المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وينتهي عقد نجم منتخب الأوروجواي مع نهاية هذا الموسم، ورحيله أصبح خيارًا أقرب من التمديد بعدما خسر مكانه في كتيبة توماس توخيل للمهاجم المتألق ماورو إيكاردي.

اليونايتد بدوره يهدف إلى تعويض خسارة إيرلينج هالاند الذي فضّل الذهاب إلى بوروسيا دورتموند، وذلك في إطار سعيّ أولي جونار سولشاير لتدعيم مركز المهاجم الصريح عقب رحيل روميلو لوكاكو وأليكسس سانشيز للإنتر في الصيف الماضي.

في الوقت نفسه، فإن تشيلسي يظل أحد الفرق المهتمة بكافاني أيضًا، فرحيل أوليفيه جيرود بات مسألة وقت ليس أكثر مما يجعل تامي أبراهام وميتشي باتشواي وحيدين في مركز المهاجم الصريح.

الجدير بالذكر أن كافاني بصدد عقد جلسة مع ليوناردو، المدير الرياضي للبي آس جي، في الأيام القليلة المقبلة للوقوف على آلية رحيله من ملعب حديقة الأمراء في الشتاء وإما الانتظار حتى نهاية الموسم والرحيل مجانًا.