مانشستر يونايتد يدخل الصراع على نجم وسط ملعب برشلونة!

مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب إلياكس موريبا من صفوف برشلونة.

كشف تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب إلياكس موريبا من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب لفت أنظار الجميع في مانشستر يونايتد في الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن النادي سيحاول الحصول على خدمات اللاعب من أجل دعم مستقبل وسط الملعب لديه في ظل المستويات الطيبة التي يقدمها.

جائزة جديدة لميسي بعد ريمونتادا إشبيلية

وأكدت الصحيفة أن النادي الإنجليزي ليس الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب الشاب، حيث يريده نادي لايبزيج الألماني أيضًا.

وينتهي تعاقد اللاعب مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق في شهر يناير القادم.

وشارك اللاعب مع برشلونة للمرة الأولى هذا الموسم بشكل أساسي رفقة الفريق الأول، وقدم مستويات طيبة للغاية في كل مناسبة.

جدير بالذكر أن اللاعب ظهر مرتين في الدوري الإسباني حتى الآن، لم يسجل خلالهم أي هدف لكنه صنع هدفين رفقة كتيبة رونالد كومان.