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مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع ريتشارليسون

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تعرف على خطة سولشار لسوق الانتقالات في مانشستر يونايتد؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع البرزايلي ريتشارليسون، لاعب إيفرتون، لأجل تطوير تشكيل الفريق في الموسم المقبل.

ريتشارليسون يقدم مستويات مميزة مع التوفيز منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري من واتفورد مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إنّ أوليه سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، طلب التعاقد مع البرازيلي خلال الصيف المقبل في ظل اهتمام من برشلونة وميلان بجلب اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أنّ الشياطين الحمر يخطط لضم جادون سانشو من بروسيا دورتموند الألماني إلا أنّ أسود الفيستيفال لن يتخلوا عن اللاعب بسهولة.

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وأشارت إلى أنّ المدير الفني لمانشستر يونايتد طلب التعاقد مع ظهير أيمن وقلب دفاع بجانب اثنين في خط الوسط أيضًا.

مانشستر يونايتد يصارع لأجل الحصول على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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