مانشستر يونايتد يخطط لضم بيبي ورابيو معًا

نيكولاس بيبي ورابيو مطلوبان في مانشستر يونايتد في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

يبدو وأن مانشستر يونايتد يريد تدعيم صفوفه في الموسم المقبل بناءً على رغبة المدرب أولي جونار سولشاير بعد إخفاقات الفريق في الموسم الحالي.

وحسب صحيفة "الميرور البريطانية فإن نادي مانشستر يونايتد يريد منافسة كل من ناديي آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني لضم جناح نادي ليل الفرنسي نيكولاس بيبي.

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وقد سجل الجناح الإيفواري هذا الموسم 21 هدفًا وقدم 12 صناعة في 39 مباراة خلال هذا الموسم في كل البطولات مع نادي ليل.

وحسب نفس المصدر فإن اليونايتد يريد أيضا التعاقد مع ادريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الذي سينتقل بنهاية الموسم بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع ناديه.

يشار إلى أن عدم تاهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا قد يعجل برحيل أكثر من نجم عن قلعة أولدترافورد، أبرزهم بول بوجبا وألكسيس سانشيز وفقًا لما تذكره الصحف الإنجليزية.