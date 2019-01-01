مانشستر يونايتد يختار نجم وسط إيفرتون لتعويض هيريرا

لاعب الوسط الإسباني أصبح على أعتاب الانتقال لباريس سان جيرمان

استقر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على إدريسا جاي لاعب وسط إيفرتون، من أجل تدعيم الفريق في الصيف.

أندير هيريرا نجم وسط الشياطين الحمر، ينتهي عقده مع النادي في يونيو، ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد.

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الإسباني يبدو وانه في طريقه نحو باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ليبحث النادي الإنجليزي عن لاعب بديل.

صحيفة "ستاندارد" الإنجليزية أكدت أن أولي جونار سولشار مدرب يونايتد، يعتقد أن جاي هو الأنسب لتعويض هيريرا.

صاحب الـ29 عاماً يمتلك خبرة كبيرة مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي، وكان على وشك الانتقال لباريس هو الآخر في يناير الماضي.

انتقال هيريرا للنادي الفرنسي، سيغلق الباب أمام جاي، لتكون الفرصة سانحة لمانشستر لضم اللاعب.

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مهمة التعاقد معه ليست صعبة أيضاً، حيث يستعد إيفرتون للتخلي عنه مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن سبب رحيل هيريرا يأتي لرفض يونايتد دفع راتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه إسترليني للنجم الإسباني.