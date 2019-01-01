مانشستر يونايتد يحقق إيرادات قياسية ويحسم الجدل حول سولشاير

مانشستر يونايتد يحقق إيرادات قياسية في العام المالي المنصرم بقيمة ٦٢٧ مليون استرليني وبيان رسمي يؤمن مستقبل سولشاير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تحقيقه إيرادات قياسية في العام المالي المنصرم بقيمة ٦٢٧ مليون جنيه استرليني وبأرباح قيمتها ٥٠ مليون.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان أصدره لكن من المتوقع أن تتراجع الإيرادات في العام المالي المقبل لحوالي ٥٨٠ مليون جنيه استرليني بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا وعدم الصعود في الموسم الجديد.

وتأتي هذه الأرباح بالرغم من التراجع الواضح في نتائج النادي بالفترة الماضية لكنها في نفس الوقت ستساعد على دخول سوق الانتقالات في وضع أفضل.

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وقال إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي في البيان: "سنبقي كل تركيزنا على الخطة الموضوعة حاليًا من أجل إعادة البناء والاستمرار في تطوير نظام الشباب ليكونوا على نفس فلسفة المدير الفني والفريق"، في إشارة واضحة منه لاستمرار أولي جونر سولشاير في تدريب الشياطين الحمر.

وأضاف: "الجميع في مانشستر يونايتد ملتزم بالهدف الأساسي والأولي الذي وضعناه من قبل وهو العودة لتحقيق البطولات من جديد".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ولم يصعد لدوري أبطال أوروبا كما خرج من بطولة الموسم الماضي من دور الثمانية أمام برشلونة.



