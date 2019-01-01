مانشستر يونايتد يحضر بديلًا لسولشار إذا تواصل تراجع النتائج

تقارير صحفية عديدة تؤكد وجود نية لدى إدارة مانشستر يونايتد لإقالة أولي جونر سولشار حال فشل في تحسين النتائج والأداء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود نية لدى إدارة مانشستر يونايتد لإقالة المدير الفني للفريق أولي جونر سولشار حال لم تتحسن نتائج الشياطين الحمر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أفادت أن الإدارة تحضر بديلًا محتملًا في الوقت الحالي حال قررت إنهاء عقد سولشار.

وقالت الصحيفة أن أحد أبرز المرشحين لخلافة سولشار هو توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الذي درب بروسيا دورتموند من قبل.

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وكان توخيل قد تولى تدريب باريس سان جيرمان في العام الماضي ولم يحقق النتائج المرجوة خاصة في دوري أبطال أوروبا عندما خرج أمام مانشستر يونايتد.

ويملك المدير الفني الألماني عقدًا رفقة الفريق الباريسي حتى عام ٢٠٢١ وسيكون من الصعب عليه التخلي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لينضم لمانشستر يونايتد الذي يشارك في الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثمانية نقاط وسيواجه وست هام هذه الجولة.