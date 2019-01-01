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مانشستر يونايتد يحدد ميزانية سوق الانتقالات الصيفية

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تعرف على خطة مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ميزانية لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق والتخلص من بعض اللاعبين.

مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أنّ إدارة الشياطين الحمر منحت المدرب أوليه سولشار ميزانية تصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صفقات جديدة في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنّ النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في انجلترا سوف يتخلى عن عدد من اللاعبين أبرزهم أليكسيس سانشيز وأنطونيو فالنسيا وماتيو دارميان وماركوس روخو بجانب عدم التجديد لأندير هيريرا وخوان ماتا.

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وأشارت إلى أنّ رغبة الفريق في التعاقد مع الرباعي ماتياس دي ليخت من أياكس وجوردان سانشو من بروسيا دورتموند بجانب أودوي هودسون من تشيلسي وآرون بيساكا من كريستال بالاس.

وبالتخلص من الأسماء السالف ذكرها فإن النادي الإنجليزي سيقلل من سقف الرواتب وبالأخص بعد بيع سانشيز الذي يحصل على أعلى راتب في البريميرليج.

جدير بالذكر أنّ برشلونة في مفاوضات متقدمة مع أياكس لحسم صفقة دي ليخت.

ويقترب هيريرا من التوقيع لصالح باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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