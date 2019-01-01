مانشستر يونايتد يحدد ميزانية سوق الانتقالات الصيفية

تعرف على خطة مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ميزانية لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق والتخلص من بعض اللاعبين.

مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أنّ إدارة الشياطين الحمر منحت المدرب أوليه سولشار ميزانية تصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صفقات جديدة في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنّ النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في انجلترا سوف يتخلى عن عدد من اللاعبين أبرزهم أليكسيس سانشيز وأنطونيو فالنسيا وماتيو دارميان وماركوس روخو بجانب عدم التجديد لأندير هيريرا وخوان ماتا.

🗣 فابيو كابيللو: “كنت في برشلونة، وأخبرني أحدهم أن ريال مدريد سينفقون هذا العام 500 مليون يورو.



"سألته، هل أنت واثق؟'



"الإجابة كانت نعم، من شخص يعرف الكثير عن ريال مدريد.” pic.twitter.com/a0La32RAtO — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 19, 2019

وأشارت إلى أنّ رغبة الفريق في التعاقد مع الرباعي ماتياس دي ليخت من أياكس وجوردان سانشو من بروسيا دورتموند بجانب أودوي هودسون من تشيلسي وآرون بيساكا من كريستال بالاس.

وبالتخلص من الأسماء السالف ذكرها فإن النادي الإنجليزي سيقلل من سقف الرواتب وبالأخص بعد بيع سانشيز الذي يحصل على أعلى راتب في البريميرليج.

جدير بالذكر أنّ برشلونة في مفاوضات متقدمة مع أياكس لحسم صفقة دي ليخت.

ويقترب هيريرا من التوقيع لصالح باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.