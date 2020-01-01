مانشستر يونايتد يُثير مخاوف ريال مدريد بالتجسس على أوديجارد

تحرك غير متوقع من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عما فعلته إدارة مانشستر يونايتد في عطلة نهاية الأسبوع، بالبدء في مراقبة اليافع النرويجي مارتن أوديجارد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن عملاق البريميرليج قد أرسل كشافته إلى ملعب "أنويتا" يوم السبت الماضي، وذلك لمراقبة المعار من ريال مدريد إلى ريال سوسييداد في مواجهة فالنسيا، التي انتهت بفوز الفريق الباسكي بثلاثية بلا هوادة.

ونقلت أعرق الصحف الإسبانية على الإطلاق عن "إل دياريو فاسكو"، أن الشياطين الحمر، لديهم رغبة في الانقضاض على صاحب الـ21 عامًا، بالرغم من صعوبة التوقيع معه، أولاً لإمكانية استمراره في "أنويتا" لموسم آخر على سبيل الإعارة بموجب عقده الحالي، ثانيًا وهو الأهم لارتباطه بعقد طويل الأجل مع ناديه العاصمي.

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وأشار المصدر إلى اهتمام مانشستر يونايتد بأوديجارد منذ بضعة أشهر، بالأحرى بعد الطفرة الهائلة في مستواه مع فريقه الباسكي هذا الموسم، مع ذلك لن تكون مهمة نقله إلى "مسرح الأحلام" مفروشة بالورود، لرغبة اللاعب في البقاء مع ناديه الحالي لموسم آخر، وكذا لصعوبة إقناع فلورنتينو بيريز بالتخلي عنه.

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وكان النادي الميرنجي قد وقع مع أوديجارد بعمر 16 عامًا، مع ذلك لم يلعب مع فريق الكاستيا سوى موسمًا واحدًا، ليرسله زين الدين زيدان إلى هيرينفين على سبيل لمدة عام.

ولم يحقق النجاح المنتظر منه في إعارته الأولى، عكس وضعه مع فريقه الهولندي الثاني فيتيس آرنهيم، الذي أبلى معه بلاءًا حسنًا، بتسجيل 11 هدفًا من مشاركته في 39 مباراة في مختلف مسابقات الموسم الماضي.

وانفجرت موهبته كلاعب صاعد في سماء النجومية بسرعة الصاروخ منذ بداية هذا الموسم، بفضل تأثيره الكبير في نتائج ريال سوسييداد، بقيادته للاقتراب من نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الإطاحة بريال في قلب "سانتياجو بيرنابيو" في الدور ربع النهائي، فضلاً عن مساهمته في احتلال الفريق للمركز السادس في جدول ترتيب أندية الليجا، على بعد 4 نقاط فقط من مراكز الأبطال.