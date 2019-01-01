مانشستر يونايتد يتمسك ببقاء هيريرا ويعرض عليه مضاعفة راتبه!

إدارة الشياطين الحُمر تحاول الإبقاء على أندير هيريرا ومنع انتقاله إلى باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر محمد عماد

قدمت إدارة نادي مانشستر يونايتد عرضًا لمضاعفة راتب اللاعب أندير هيريرا للإبقاء عليه في قلعة أولد ترافورد، وذلك بعد أن ارتبط اسم النجم الإسباني بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتبقى على عقد اللاعب الدولي الإسباني مع مانشستر يونايتد ثلاثة أشهر، ولكنه رفض التجديد مع الفريق بسبب رغبته في زيادة راتبه.

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وفقًا للتقارير الأخيرة فإن إدارة النادي الإنجليزي تستعد لتقديم راتب أسبوعي للاعب صاحب الـ 29 عامًا يقدر بـ 200 ألف جنيهاإسترليني، مقابل التجديد مع الفريق لأربع سنوات.

ولكن على ما يبدو فإن اللاعب ووكيله قد طلبا عقدًا لمدة خمس سنوات وراتب أسبوعي يقدر بـ 300 ألف جنيه استرليني.

يذكر أن لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالرحيل عن الفريق صوب ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.