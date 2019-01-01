مانشستر يونايتد يتفوق على ليفربول في الصراع على موهبة سوانزي

مانشستر يونايتد يتفوق على ليفربول في الصراع على موهبة سوانزي

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن اقتراب نادي مانشستر يونايتد لضم الموهبة الويلزية دانيل جيمس لاعب فريق سوانزي سيتي، والذي كان محط أنظار على نادي ليفربول أيضًا.

وكان صانع ألعاب نادي سوانزي سيتي قد خاض 37 مباراة في الموسم الجاري، وسجل فيها 5 أهدافًا وصنع 10 غيرها، حيث يعتبره الكثيرون أنه أفضل لاعبي الفريق في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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وكان نادي ليفربول قريبًا من ضم ممثل منتخب ويلز في مبارتين دوليتين في ميركاتو الشتاء الماضي، ولكن نادي سوانزي قرر تأجيل المفاوضات إلى نهاية الموسم.

ولكن آخر التقارير التي صدرت مؤخرًا من صحيفة "ديلي ميل" قالت إن نادي مانشستر يونايتد أصبح الأقرب لضم جيمس في الميركاتو المقبل، ليوجه صفعة لغريمه الأزلي ليفربول.