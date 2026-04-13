مانشستر يونايتد يتعرض لإحراج على أرضه: بطاقة حمراء غريبة لليساندرو مارتينيز

تعرض مانشستر يونايتد لخسارة مُحرجة في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الاثنين. خسر صاحب المركز الثالث في الترتيب على أرضه بنتيجة 1-2 أمام غريمه ليدز يونايتد. وحصل ليساندرو مارتينيز على بطاقة حمراء بسبب مخالفة نادرة الحدوث. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها ليدز في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفوق فريق ليدز الزائر تمامًا على مانشستر يونايتد في الشوط الأول. وفي غضون خمس دقائق فقط، وضع نواه أوكافور فريقه في المقدمة بنتيجة 0-1.

نفس أوكافور استلم الكرة مرة أخرى بعد ذلك بوقت قصير. لم يتردد وأرسل الكرة بضربة قوية إلى الزاوية البعيدة: 0-2 في غضون ثلاثين دقيقة.

قبل نهاية الشوط الأول بقليل، كاد الأمر ينقلب مرة أخرى على فريق مايكل كاريك. بعد خطأ في بناء الهجوم من سين ليمينز وليني يورو، بدا أن دومينيك كالفيرت-لوين سيتمكن من تسجيل الهدف بسهولة، لكن مارتينيز تدخل في اللحظة الأخيرة لمنعه.

بعد الاستراحة، ساءت الأمور أكثر بالنسبة لـ"الشياطين الحمر". لم يخلق الفريق أي فرص، بل أصبح يلعب بعشرة لاعبين بعد مرور ساعة من المباراة. قام مارتينيز بشد شعر كالفيرت-لوين برفق، واضطر إلى مغادرة الملعب بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR).

بعد البطاقة الحمراء، بدا أن مانشستر يونايتد قد وجد فجأة التكتيك الصحيح. في حين تصدى الحارس لتسديدة ماتيوس كونها في البداية، سجل كاسيميرو هدف التقدم 1-2 بضربة رأس بعد عدة دقائق من تمريرة برونو فرنانديز.

في الدقائق الأخيرة، حصل مانشستر يونايتد على عدد من الفرص الكبيرة لتعديل النتيجة، لا سيما عن طريق بنجامين سيسكو ومانويل أوغارتي، لكنهما وجدا الحارس وكالفيرت-لوين على التوالي ينقذان المرمى على خط المرمى.