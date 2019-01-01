مانشستر يونايتد يترك مستقبل لوكاكا مفتوحًا

مانشستر يونايتد يفتح جميع الاحتمالات بخصوص مستقبل روميلو لوكاكو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يبدو مستقبل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مفتوحًا على كل الاحتمالات، وذلك على الرغم من بقاء 3 سنوات في عقده مع مانشستر يونايتد.

وكان روميلو لوكاكو قد أعرب عن سعادته مع الشياطين الحمر منذ وصول المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.

ولكن لم يعطِ لا لوكاكو ولا وكيل أعماله إجابة يقينية بشأن مستقبله، تاركين كل شيء مفتوحًا تأتي الإجابة عليه حين يأتي وقته.

وقال فريدريكو باستوريلو وكيل أعمال المهاجم الدولي البلجيكي إن مستقبل روميلو مفتوحًا للغاية، حيث من المقرر إجراء محادثات صيفية مع مانشستر يونايتد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف باستوريلو: "على الرغم من ارتباط لوكاكو بعقد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، إلا أن المحادثات التي ستتم بين الطرفين في الصيف المقبل ستحدد الكثير من الأشياء"

وتابع: "روميلو يتمنى اللعب في إيطاليا خلال مسيرته، وفكرة اللعب في الدوري الإيطالي تجول في خاطره منذ أن كان طفلًا هي واللعب في البريميرليج"

ولم يرد أي من مسؤولي مانشستر يونايتد على ما قاله وكيل أعمال لوكاكو، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة.

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يذكر أن روميلو لوكاكو كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2017 قادمًا من إيفرتون مقابل حوالي 98 مليون يورو.