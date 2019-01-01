مانشستر يونايتد يبدي استعداده لبيع لوكاكو

أنباء سعيدة لإنتر ومدربه الإيطالي أنطونيو كونتي

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، استعداده لسماع العروض المقدمة للتعاقد مع مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بسوق الانتقالات الحالي.

لوكاكو خرج بتصريحات صحفية منذ بضعة أيام، ليؤكد ترحيبه بالانتقال للدوري الإيطالي، واللعب تحت قيادة أنطونيو كونتي مدرب إنتر.

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شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت عدم ممانعة إدارة مانشستر يونايتد، لفكرة التخلي عن الدولي البلجيكي.

وأوضحت استعداد الشياطين الحمر لبيع اللاعب مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، والاستفادة من قيمة الصفقة.

ويعد هذا المبلغ، هو نفسه الذي دفعه مانشستر لشراء اللاعب من إيفرتون في 2017 بناء على طلب المدرب السابق جوزيه مورينيو.

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إنتر هو النادي الأكثر اهتماماً بضم لوكاكو، وخروجه من لائحة مراقبة اليويفا للعب المالي النظيف في 30 يونيو، قد يدفعه للمضي قدماً لضم اللاعب.

ومن الممكن أن يلجأ النيراتزوري لاستخدام مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في صفقة تبادلية من أجل الحصول على لوكاكو.