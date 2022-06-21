مانشستر يونايتد يبدأ السعي لضم إريكسن.. والدنماركي يملك سببًا للرفض

هل الدنماركي يستطيع رفض عملاق بحجم يونايتد؟

قدم مانشستر يونايتد عرضًا مبدئيًا للدنماركي كريستيان إريكسن يتعلق بصفقة محتملة هذا الصيف.

الدنماركي الذي أرعب العالم في يورو 2020 بسقوطه على الأرض في مباراة الدنمارك أمام فنلندا سيكون لاعبًا حرًا بانتهاء عقده مع فريق برينتفورد بنهاية هذا الشهر، ويرى المدرب الهولندي إريك تين هاج أن إريكسن برفقة دي يونج هما التدعيمان المثاليان في خط الوسط بالنسبة لمانشستر يونايتد.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن وست هام إلى جانب يونايتد وليستر سيتي وأياكس ونادٍ إسباني آخر، هم الأكثر اهتمامًا بإريكسن، بينما أشيع اهتمام من توتنهام باللاعب دون أن يكون هناك أي شيء رسمي إلى الآن.

لكن التقارير تفيد بأن إريكسن لا يفضل خوض تجربة مانشستر يونايتد في الوقت الراهن رغم أن اللعب ليونايتد سيعيده إلى مصاف الفرق الكبرى بعد فترة عصيبة، إلا أن رغبته في البقاء بلندن تعرقل خطوة محتملة إلى مانشستر.

تين هاج يؤمن أن ثورة لابد أن تحدث في يونايتد بعد أن أنهى فريق ملعب أولد ترافورد موسمًا مخيبًا للآمال باحتلال المركز السادس في المسابقة المحلية.

إريكسن أحدث طفرة كبيرة في برينتفورد بعد أن انتقل إليهم في يناير بعقد قصير الأمد في أولى تجاربه بعد السقوط المدوي الذي تعرض له في يورو 2020 وكاد يفقده الحياة.

في 11 مباراة بالبريميرليج الموسم المنصرم، سجل إريكسن هدفًا وصنع 4، وكان مستواه دائمًا في القمة.

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