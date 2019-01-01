مانشستر يونايتد يبدأ التفاوض لضم جناح فولهام

وسط منافسة من توتنهام ويوفنتوس

تواصل نادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فولهام، من أجل التعاقد مع جناح الفريق ريان سيسينيون هذا الصيف.

الإنجليزي الشاب يبلغ عامه التاسع عشر غداً السبت، ويعتبر من أبرز المواهب الشابة في الفترة الأخيرة.

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اللاعب ساعد فولهام على الصعود للبريميرليج الموسم الماضي، ولكنه لم ينجح في قيادة الفريق للبقاء بالبطولة.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أكدت أن مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد الذي تواصل بشكل رسمي مع فولهام من أجل سيسينيون.

ويطمح الشياطين الحمر في استغلال هبوط فولهام لدوري الدرجة الأولى، من أجل التعاقد مع اللاعب بمقابل مادي منخفض.

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ويواجه يونايتد منافسة من الثنائي توتنهام ويوفنتوس، لكنه يمتلك الأفضلية في الوقت الحالي.

وتأتي فكرة التعاقد مع جناح فولهام، لتتماشى مع السياسة التي أعلنها أولي سولشار مدرب يونايتد مؤخراً، بضم لاعبين شباب لإعادة بناء الفريق.

ومن المتوقع أن يرحب اللاعب كثيراً بفكرة الانضمام لمانشستر، لعدم رغبته في اللعب مرة أخرى بدوري الدرجة الأولى.