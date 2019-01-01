مانشستر يونايتد يؤكد مشاركة بيكهام في مباراة الأساطير

مباراة سيتابعها جمهور اليونايتد بعاطفة كبيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد مانشستر يونايتد أن نجمه السابق ديفيد بيكهام سيشارك في مباراة الأساطير التي سيحتضنها ملعب "أولد ترافورد" مايو المقبل أمام بايرن ميونخ.

وسيتم تكريم الجيل الذهبي الفائز بدوري الأبطال 1999 عبر لم الشمل بالمباراة أمام قدامى بايرن ميونخ، والبارز هو أن سير أليكس فيرجسون سيكون حاضراً كمدرب.

وأعلن يونايتد عن حضور بيكهام للمباراة، بالإضافة لنيكي بت، بول سكولز، وعدد آخر من لاعبي الفريق بتلك الحقبة المميزة.

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وعلق بيكهام قائلاً: "أنا متحمس للعودة لأولد ترافورد، 99 كان عاماً رائعاً وإعادة عيش اللحظة سيكون أمراً خاصاً، التواجد مع المدرب واللاعبين والجماهير، لا يمكنني الانتظار لعيش ذلك مجدداً".

وستلعب المباراة بعد 20 عاماً بالظبط من تلك التي شهدت انتصار مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ في كامب نو بنهائي دوري الأبطال بهدفي أولي جونار سولشار وتيدي شيرينجهام بالدقائق الأخيرة.

وتأكد حتى الآن حضور بيتر شمايكل، جاري وفيل نيفيل، ياب ستام، ودينيس إروين، بالإضافة لبيكهام ونيكي بت، وعلى رأسهم سير أليكس فيرجسون.