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الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد يؤكد مشاركة بيكهام في مباراة الأساطير

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Getty Images
مباراة سيتابعها جمهور اليونايتد بعاطفة كبيرة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد مانشستر يونايتد أن نجمه السابق ديفيد بيكهام سيشارك في مباراة الأساطير التي سيحتضنها ملعب "أولد ترافورد" مايو المقبل أمام بايرن ميونخ.

وسيتم تكريم الجيل الذهبي الفائز بدوري الأبطال 1999 عبر لم الشمل بالمباراة أمام قدامى بايرن ميونخ، والبارز هو أن سير أليكس فيرجسون سيكون حاضراً كمدرب.

وأعلن يونايتد عن حضور بيكهام للمباراة، بالإضافة لنيكي بت، بول سكولز، وعدد آخر من لاعبي الفريق بتلك الحقبة المميزة.

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وعلق بيكهام قائلاً: "أنا متحمس للعودة لأولد ترافورد، 99 كان عاماً رائعاً وإعادة عيش اللحظة سيكون أمراً خاصاً، التواجد مع المدرب واللاعبين والجماهير، لا يمكنني الانتظار لعيش ذلك مجدداً".

Nicky Butt Manchester United Champions League 1999

وستلعب المباراة بعد 20 عاماً بالظبط من تلك التي شهدت انتصار مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ في كامب نو بنهائي دوري الأبطال بهدفي أولي جونار سولشار وتيدي شيرينجهام بالدقائق الأخيرة.

وتأكد حتى الآن حضور بيتر شمايكل، جاري وفيل نيفيل، ياب ستام، ودينيس إروين، بالإضافة لبيكهام ونيكي بت، وعلى رأسهم سير أليكس فيرجسون.

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