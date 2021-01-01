مانشستر يونايتد ويوفنتوس يهددان حلم لابورتا بالإبقاء على ديمبيلي!

هل يبقى أم يرحل؟

لم يتبدد اهتمام مانشستر يونايتد بعثمان ديمبيلي نجم برشلونة بعد، حيث تؤكد تقارير من الصحف الإسبانية أن الشياطين الحمر لا يزالوا يسعون للظفر بخدمات الدولي الفرنسي بشتى السبل الصيف المقبل.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول التعاقد مع ديمبيلي من قبل الصيف الماضي على سبيل الإعارة، غير أن اللاعب فضّل الاستمرار في كامب نو، لينفجر ويتوّهج هذا الموسم بصورة واضحة.

ولا يزال أولي جونار سولشاير يطمح لدعم مركز الجناح بلاعب من طراز عالمي، ويبدو أن ديمبيلي يناسب للغاية مخططات المدرب النرويجي خصوصًا بعد الصورة التي ظهر بها مؤخرًا بمجرد ابتعاد الإصابات عنه.

ووفقًا لتقرير نقلته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض من أجل ديمبيلي في الصيف المقبل، أما إذا لم يلق العرض قبول إدارة لابورتا، فحينها ستتنظر إدارة المانيو حتى نهاية عقد اللاعب في 2022 والحصول على توقيعه مجانًا.

المفاجأة هي أن مانشستر يونايتد ليس النادي العملاق الوحيد الطامح في الحصول على توقيع صاحب الـ23 عامًا، حيث كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن يوفنتوس هو الآخر يضع عينه نصب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند السابق.

ورغم وجود كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، إلا أن الإدارة تؤمن بضرورة ترميم خط الهجوم في الموسم المقبل بحلول جديدة، وديمبيلي يتصدر الآراء داخل ملعب أليانز ستاديوم باعتبار أن لديه ديناميكية في اللعب بمختلف مراكز الهجوم سيكون اليوفي في حاجة ضخمة لها بالفترة المقبلة.

لكن اهتمام مانشستر يونايتد ويوفنتوس بديمبيلي يصطدم بحقيقة أن برشلونة حاليًا قد قرر بما لا يدع مجالًا للشك أنه سيجدد عقد ديمبيلي على إثر تألقه مع رونالد كومان مؤخرًا، بل تؤكد جل المصادر المقربة من البرسا أن الأمر يأتي ضمن أولويات الرئيس جوان لابورتا حاليًا.

الجدير بالذكر أن ديمبيلي قد خرج في تصريحات بفترة قريبة أعرب عن رضاه وسعادته بوضعه الجديد في برشلونة، واعتبر أن تجربته في النادي الكتالوني قد “نضجت” وتحسنت كثيرًا في الآونة الأخيرة.