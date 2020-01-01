مانشستر يونايتد وليستر ينضمان للمهتمين بجلب كوتينيو

وكيل أعمال كوتينيو أكد أنّ اللاعب لا يمانع العودة للدوري الإنجليزي

انضم مانشستر يونايتد الإنجليزي لقائمة المهتمين بالتعاقد مع فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة المعار لصفوف بايرن ميونخ.

تشيلسي يحاول التعاقد مع كوتينيو بجانب أرسنال وتوتنهام في ظل تأكيدات وكيل أعمال اللاعب أنّ البرازيلي لا يمانع العودة إلى انجلترا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ أوليه جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يرى أنّ كوتينيو قادرًا على صناعة الفارق في مسرح الأحلام.

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وسوف يحاول الشياطين الحمر استغلال اقتراب اللاعب من العودة إلى برشلونة بعد رفض بايرن ميونخ دفع مبلغ أحقية الشراء المقدر بنحو 120 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أنّ ليستر سيتي هو الآخر يحاول التعاقد مع اللاعب، إلا أنّ قيمة الصفقة المرتفعة قد تعقد من ضم صانع الألعاب.

جدير بالذكر أنّ كوتينيو انضم إلى برشلونة في يناير 2018 ولكنّه لم يثبت إمكانياته في "كامب نو" وتعرض لصافرات استهجان.