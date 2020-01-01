مانشستر يونايتد وسوق الانتقالات .. كلاكيت سابع مرة!

مانشستر يونايتد يعاني في سوق الانتقالات من جديد.

جادون سانشو، جاك جريليش، فان دي بيك، كاليدو كوليبالي، دايوت أوباميكانو وربما لو انتظرنا قليلًا لعادت أخبار نيكولاس جايتان وويسلي شنايدر.

مع اقتراب سوق الانتقالات من البداية تجد اسم مانشستر يوانيتد دائمًا مرتبط بعديد وعديد اللاعبين من كل أنحاء العالم وفي الغالب إجمالي التعاقدات يكون أقل من عُشر الأسماء المربوط بيها الشياطين الحمر.

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دعونا نتغاضى عن فترة تواجد السير أليكس فيرجسون الذي وبرغم نواقص الفريق إلا أنه كان قادرًا على قيادة الفريق للفوز بالألقاب، أما بعد ذلك فثغرات الفريق واضحة للجميع وبعضها لم يتم سدها حتى الآن بعد مرور سبع سنوات على اعتزاله.

لست هنا لأتحدث عن أن إدارة مانشستر لم تنفق الأموال في السنوات الماضية ولكن بين الإنفاق ببذخ مبالغ فيه دون اعتبار مع لويس فان جال وبين الإنفاق الناقص مع مورينيو، وجدنا أنفسنا نعود من جديد لنقطة الصفر ربما.

مانشستر يونايتد انفق بقوة مع لويس فان جال على لاعبين استغنى عن بعضه في الموسم التالي أو بعد رحيل فان جال، 10 لاعبين استقدمهم فان جال بالأموال لم يكن لأيًا منهم دورًا مع الفريق بعد ذلك إلا أنتوني مارسيال، أندير هيريرا ولوك شاو لأن أفكار مورينيو كانت مختلفة تمامًا عن فان جال.

مع مورينيو، انفق مانشستر يونايتد الأموال لجلب بوجبا وماتيتش ولوكاكو وإبراهيموفيتش وبايي وليندلوف وسانشيز براتب خرافي بعد ذلك ثم فريد ودالو.

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هل يمكنك الحديث عن أن إدارة مانشستر لم تنفق الأموال لمورينيو؟ بالطبع لا، ولكن كالعادة الخطأ موجود بعدم الإيمان بمشروع ما حتى النهاية والإبقاء على مورينيو دون دعم في الموسم الثالث ليتم إقالته لتهدر موسمًا جديدًا تزيد فيه الفجوز بينك وبين المنافسين.

ما حدث مع سبعة لاعبين اشتراهم فان جال عاد للظهور من جديد بالتخلي عن لوكاكو وسانشيز وخروج دالو من الحسابات لتجد نفسك من جديد ورغم كل هذا الإنفاق على مدار السنوات إلا أن الفريق ما زال لديه عديد النواقص بحاجة للدعم.

مانشستر يونايتد يجد نفسه مهددًا بوضوح لأن يصبح أقوى طموحاته الوصول للمربع الذهبي في ظل قوة كبيرة للثنائي مانشستر سيتي وليفربول وفي الطريق إليهما تشيلسي الذي حسم صفقته السادسة وفي انتظار إعلان السابعة خلال سوق الانتقالات الحالي.

قلب الدفاع، الظهير الأيسر، لعب الوسط المدافع، الجناح الأيمن. كلها مراكز أساسيية بحاجة للدعم في مانشستر يونايتد دون أن نتحدث عن عمق تشكيل الفريق ووجود أكثر من عنصر بديل جاهز للمنافسة على الألقاب.

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بينما أنت تجلس في بيتك تقرأ هذا التقرير فإنك تعرف تاريخ إدارة بوروسيا دورتموند في المفاوضات، المبلغ الذي تم تحديده هو المطلوب ولا شيء آخر. هذا إلى جانب تاريخ إدارة مانشستر يونايتد الضعيف في التفاوض منذ أيام وجود السير أليكس فيرجسون.

يدخل مانشستر يونايتد صفقة جادون سانشو بمفرده دون أي منافسة منذ شهور وحاولت إدارة الشياطين تخفيض المبلغ أو تقسيمه بأكثر من طريقة دون جدوى، بدلًا من أن يتم إنهاء الصفقة أو البحث عن البديل نجد الأمور هادئة بشكل مبالغ فيه وتمر الأيام دون أي جديد مع بقاء أقل من أسبوعين على عودة الدوري.

إذا كانت صفقة سانشو من الصفقات الصعبة التي تحتاج للتفاوض لفترة طويلة، فأين نحن من باقي التدعيمات المطلوبة؟ مانشستر يونايتد في النقطة الأقوى له منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون من حيث جودة العناصر ومتوسط الأعمار وربما هي فرصة لن تكون متاحة في الوقت القريب إذا لم يتم استغلالها مع قوة المنافسين.

ربما هي مجموعة من البديهيات ولكن تصل للنجاح عليك أن تؤمن بمدربك ومشروعه وأنه يحتاج لفترة من أجل الوصول للنتائج وأن تظل تدعمه حتى النهاية وأن تترك كرة القدم لمن يقدر على فهمها فهي ليست مجرد اقتصاد.

عدم تدعيم إدارة مانشستر للفريق بالشكل المطلوب خلال سوق الانتقالات الحالي وربما التالي أيضًا قد يُحوِّل الفريق لمجرد منافس على المركز الرابع وزيادة الفارق مع مانشستر سيتي وليفربول وربما تشيلسي أيضًا.

ربما أولي جونار سولشاير ليس هو المدرب الأمثل فنيا لقيادة مانشستر يونايتد الآن ولكنه حاليًا المدرب الأنسب لمرحلة انتقالية يعيد بناء الفريق بعد سبع سنوات من التراكمات وسواء نجح في الفوز بلقب الدوري أو لا فإنه سيكون قد أنهى سنوات من التخبط على صعيد قوام الفريق على الأقل.