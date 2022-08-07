مانشستر يونايتد وبرايتون .. العجز يستمر ودي يونج لم يعد رفاهية

أبرز النقاط الفنية من خسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون في الجولة الأولى من موسم 2022-23 لمنافسات الدوري الإنجليزي.

بعد فترة تحضير للموسم الجديد لا يمكن وصفها إلا بأنها كانت مثمرة للغاية، بدأ مانشستر يونايتد موسم الدوري الإنجليزي بشعار "عادت ريما لعادتها القديمة".

مانشستر يونايتد افتتح موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي باستضافة برايتون على ملعب "أولد ترافورد"، ونجح الضيوف في الفوز بالثلاث نقاط، بعد الفوز بنتيجة 2-1.

وتكفل لاعب الوسط الألماني باسكال جروس بتسجيل هدفي برايتون في المباراة، في الدقيقتين 30 و39، فيما جاء هدف مانشستر يونايتد الوحيد بقدم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

البداية السيئة لمانشستر يونايتد في الموسم، خاصة فيما يتعلق بالنتيجة، يمكن أن تنعكس على ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل غياب الإبداع عن خط الوسط، الذي كان يبدو كأنه في وادٍ منعزل عن بقية الفريق.

ما هذا العجز؟

ظهر مانشستر يونايتد عاجزًا عن اختراق حصون برايتون، خاصة في الشوط الأول، الذي قدم فيه الضيوف أداءً رائعًا يأتي امتدادًا لما قدمه الفريق في الموسم الماضي.

الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بدأ المباراة بلاعبي وسط مدافعين، هما سكوت ماكتوميناي وفريد، وأمامهما الثلاثي جادون سانشو، وبرونو فيرنانديش وماركوس راشفورد، ومهاجم وحيد هو كريستيان إريكسن، مع إبقاء كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

ولم يتمكن الوسط والهجوم من خلق فرص حقيقية على مرمى الإسباني روبرت سانشيز حارس برايتون، فيما عدا فرصة فرنانديش في الدقيقة السابعة، حين أطاح بالكرة فوق العارضة بغرابة شديدة.

مانشستر يونايتد كان عاجزًا تمامًا عن خلق الفرص بعد ذلك، كما أن دفاعه كان مستباحًا بشكل مبالغ فيه في الشوط الأول، لدرجة أن برايتون خلق أكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

العجز عن خلق الفرص، وغياب الإبداع في الوسط، إلى جانب سوء حالة الدفاع كل ذلك جعل مانشستر يونايتد يظهر بشكل سيئ للغاية، دون أن يعكس الفريق كل ذلك الأداء الجيد الذي ظهر في فترة الإعداد للموسم.

دي يونج ليس رفاهية!

مع تبقي ثلاثة أسابيع على نهاية فترة الانتقالات، فإن مانشستر يونايتد مطالب الآن بالتحرك للتعاقد مع لاعب وسط، وبالطبع فإن هدفه الأول هو الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني.

إدارة يونايتد عليها أن تضغط على برشلونة الذي يحتاج إلى البيع، وتضغط على دي يونج لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

منظومة وسط مانشستر يونايتد ساذجة في الضغط، ويغيب عنها الإبداع فيما يتعلق بصناعة الفرص، خاصة في وجود ثنائية فريد وماكتوميناي.

حاجة مانشستر يونايتد إلى دي يونج، أو أي لاعب وسط يملك مواصفات شبيهة مثل يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي، أصبحت أمرًا محوريًا لتطور "الشياطين الحمر" وتحسن الأداء.

أداء أفضل دون أنياب!

بعد شوط أول أقل ما يمكن أن يوصف به بأنه كان كارثيًا، فإن مانشستر يونايتد بدأ الشوط الثاني بصورة أفضل، خاصة مع دخول رونالدو بدلًا من فريد، ليعود إريكسن إلى الوسط بجوار ماكتوميناي.

مانشستر يونايتد في الشوط الثاني كان أكثر امتلاكًا للكرة، وحاصر منطقة جزاء برايتون خلال جزء طويل من الشوط، لكن دون أنياب حقيقية أو خلق فرص حقيقية للتسجيل.

صحيح أن راشفورد تكفل بإهدار فرصتين سانحتين للتسجيل، إلا أن الفريق في المجمل لم يخلق العدد الكافي من الفرص، والهدف الوحيد جاء من ارتباك دفاعي أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

في انتظار تحسن الأمور

ربما لم تكن بداية مانشستر يونايتد الرسمية هي الأفضل للفريق ومعنوياته في الوقت الحالي، خاصة مع أزمة كريستيانو رونالدو الواضحة ورغبته الأكيدة في الرحيل عن "أولد ترافورد".

لكن الشوط الثاني حمل بعض ملامح التحسن في الضغط والمحاولات، وتبادل المراكز بين اللاعبين وخاصة الأجنحة.

ومن المؤكد أن إريك تين هاج يحتاج المزيد من الوقت للتأقلم على أجواء الدوري الإنجليزي، لكن الخسارة في الجولة الأولى على ملعبه لا تبشر بخير أبدًا.