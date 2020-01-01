مانشستر يونايتد وآرسنال والعودة لفرنسا .. طرق محتملة لخروج أومتيتي من برشلونة

ثورة برشلونة بعد الخروج الكارثي أمام بايرن ميونخ ما زالت مستمرة

ذكرت مجلة فرانس فوتبول أن برشلونة يبحث في الوقت الحالي عن مخرج لرحيل نجمه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي.

وكان برشلونة قد ارتبط بالعديد من المدافعين في الفترة الأخيرة من أجل تعزيز أحد أضعف خطوطه في الوقت الحالي وكان أبرزهم إريك جارسيا الذي كان قريبًا من البيت الكتالوني

ولكن يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة ستجعله يبحث أولًا عن بيع أحد مدافعيه حتى يستطيع التعاقد مع آخر والذي قد يكون إريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الشاب.

وذكرت فرانس فوتبول أن برشلونة لديه عدة مخارج متاحة للتخلص من أومتيتي، تلك التي تدور حول الدوري الإنجليزي الممتاز وإما العودة للدوري الفرنسي من جديد حيث بدأ.

الخيار الأول هو مانشستر يونايتد الذي يبحث عن مدافع في الوقت الحالي، وكذلك آرسنال الذي يسعى لتعزيز دفاعه ويريد مدربه ميكيل أرتيتا ضم نجم برشلونة هذا الصيف.

هناك خيار آخر وهو العودة إلى الدوري الفرنسي من بوابة فريقه السابق أولمبيك ليون وكذلك ستاد رين الذي يريده وإنتر الذي يراقب من بعيد استعدادًا لرحيل جودين.

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يذكر أن برشلونة يسعى لتعزيز صفوفه وتنحية الحرس القديم جانبًا عقب الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بالخسارة بثمانية أهداف أمام بايرن ميونخ في ربع النهائي...