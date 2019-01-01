هل يلحق ماتيتش بمورينيو في توتنهام؟

اللاعب الصربي لا يشعر بالرضا عن وضعه بالشياطين الحمر

تستمر الشكوك حول مستقبل نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد، وإمكانية رحيله عن الفريق في يناير القادم.

صاحب الـ31 سنة لا يشارك بصفة مستمرة مع المدرب أولي جونار سولشاير، حيث ظهر في 5 مباريات فقط هذا الموسم.

الصربي ارتبط بمغادرة يونايتد، والانتقال للدوري الإيطالي بوجود اهتمام كبير من إنتر بضمه.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت احتمالية لحاق اللاعب بمدربه السابق جوزيه مورينيو في ناديه الجديد توتنهام.

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الثنائي عملا معاً في تشيلسي ومانشستر يونايتد، والعلاقة بينهما جيدة، رغم الخلافات التي عانى منها المدرب البرتغالي بكلا الناديين.

نشاط ماتيتش على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يلمح لترحيبه بالانتقال لتوتنهام، بعدما علق ضاحكاً على صورة ساخرة شبهته بأحد الشخصيات السينمائية وهو ينتظر اتصال مورينيو به.

ويأتي ذلك تزامناً مع تصريحات اللاعب الأخيرة، حول عدم سعادته بوضعه الحالي ودوره الثانوي مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.