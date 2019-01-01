مانشستر يونايتد موافق على دفع 13 مليون إلى سانشيز ليرحل

هل يتخلى مانشستر يونايتد عن أليكسيس سانشيز؟

قرر نادي مانشستر يونايتد التخلص من عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في إطار خطة إعادة بناء الفريق.

مانشستر يونايتد يصارع في المركز السادس لأجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في ظل منافسة من أرسنال وتشيلسي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنّ التشيلي أليكسيس سانشيز أول المغادرين لمسرح الأحلام خلال الصيف المقبل بعد خروجه من حسابات المدرب أوليه جونار سولشار.

وأوضحت أنّ أكبر أزمة تواجه مانشستر يونايتد هي راتب سانشيز المرتفع والذي يصل إلى 26 مليون يورو سنويًا مما يجعل من الصعب إيجاد فريق يقبل ضم اللاعب ودفع الراتب ذاته.

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وأشارت إلى أنّ فريق الشياطين الحمر لا يمانع إعارة سانشيز ودفع نصف راتبه بواقع 13 مليون يورو للتخلص من الأعباء الاقتصادية.

وكان سانشيز قد انضم إلى مانشستر يونايتد في يناير 2018 في صفقة تبادلية مع أرسنال مقابل التخلي عن هنريك ميختاريان.