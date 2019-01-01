مانشستر يونايتد مهتم بخدمات نجم وسط ملعب الأرجنتين

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد ضم جيوفاني لو سبيليسو من صفوف فريق ريال بيتيس في فترة الانتقالات الصيفية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب جيوفاني لو سيليسو خلال الصيف الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إستاديو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي الإنجليزي تابع اللاعب عن كثب خلال الفترة الماضية ويريد ضمه.

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وذكرت الصحيفة أن اجتماعًا قد تم بالفعل بين ممثلي اللاعب وممثلي النادي في الفترة الماضية من أجل مناقشة تفاصيل إتمام الصفقة.

وكان اللاعب قد أمضى الموسم الماضي في صفوف ريال بيتيس معارًا من باريس سان جيرمان قبل أن ينضم بشكل نهائي مقابل 22 مليون يورو بالشهر الماضي.

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وتلقى ريال بيتيس عرضًا من نادي توتنهام مقابل 60 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الشهر الماضي بحسب ما ذكرت "بي بي سي".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن ريال بيتيس لن يبيع اللاعب بمبلغ مالي أقل من 79 مليون يورو.



