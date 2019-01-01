مكتوميناي يُعلق على أنباء رحيل سولشاير

انتصار ثمين للشياطين الحمر قد يُبقى على سولشاير لفترة أطول

كشف سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها المدرب أولي جونار سولشاير في غرفة ملابس الفريق هذا الموسم.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة، حول رحيل النرويجي عن الشياطين الحمر، وإمكانية تعيين أي من ماسيميليانو أليجري أو ماوريسيو بوتشيتينو بدلاً منه.

مكتوميناي لا يتوقع حدوث أي تغيير على رأس الإدارة الفنية ليونايتد، خاصة بعد فوز الفريق الثمين على توتنهام 2/1 أمس الأربعاء، تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو.

وقال الاسكتلندي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه:"لا أنشغل بكل ما أراه في المواقع والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، مهمتنا كلاعبين هي نزول الملعب وبذل أقصى ما لدينا من أجل الفريق".

وأضاف:"تربطنا علاقة قوية جداً بالمدرب ونحبه كمجموعة، لذلك نأمل في مواصلة هذه المستويات الطيبة وجمع المزيد من النقاط لتعويض الإخفاقات التي عانينا منها هذا العام".

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ويأتي حديث اللاعب الشاب، عقب الإشادة الكبيرة التي تلقاها من مدربه، حيث أشاد مؤخراً بالاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها وإصراره على النجاح ومساعدة باقي اللاعبين.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي بـ21 نقطة، بفارق 22 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الأول.