الاتحاد الإنجليزي يعلن مواعيد مباريات كأس الاتحاد

النهائي سيكون في بداية شهر أغسطس

استمراراً لعودة الحياة مرة أخرى للملاعب الانجليزية، تم الاستقرار على موعد إقامة بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لاستكمال ما تبقى من الموسم الحالي.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي، لتعود الأمور مرة أخرى بشكل تدريجي.

الموقف تم حسمه بشكل نهائي، أمس، الخميس، بعد إعلان عودة الدوري الإنجليزي بشكل رسمي في 17 يونيو القادم، خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور.

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الاتحاد الإنجليزي، كشف في بيان آخر له اليوم، عن موعد إقامة بطولة كأس الاتحاد بداية من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

الجدول الجديد سيشمل إقامة مباريات ربع النهائي في الفترة من 27 إلى 28 يونيو، بينما يُقام المربع الذهبي في 11 و12 يوليو المقبل.

وأما بالنسبة للنهائي، فيأتي الهدف الرئيسي الآن هو إقامتها يوم 1 أغسطس، لو مرت الأمور بسلام مع التزام الأندية بالبروتوكول الصحي لعودة المباريات.

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يذكر أن مباريات دور الثمانية ستكون بين مانشستر سيتي حامل اللقب ونيوكاسل يونايتد، ليستر سيتي وتشيلسي، شيفيلد يونايتد وآرسنال، وأخيراً مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي.