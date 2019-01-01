لينديلوف: أحترم مورينيو وأفتقد تواجده بعالم التدريب

رغم الاختلاف معه ببعض الأمور خلال تدريبه مانشستر يونايتد

اعترف فيكتور لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد، أنه يفتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق للشياطين الحمر.

مورينيو جلب المدافع السويدي ليونايتد، قبل رحيله عن الفريق بسبب النتائج السيئة في ديسمبر 2018.

لينديلوف أصبح من العناصر الأساسية للفريق بعد قدوم أولي جونار سولشاير، ليصبح الشريك الأول لهاري ماجواير بخط الدفاع.

وقال مدافع الشياطين في تصريحات صحفية:"مورينيو يعتبر واحداً من أفضل المدربين في العالم، أفتقد تواجده بكرة القدم".

وأضاف:"هو مدرب رائع وشخصية عظيمة أيضاً، أشعر بالامتنان تجاه ما فعله معي ومساعدتي على الانتقال لمانشستر يونايتد".

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وتابع:"أحترمه بشكل كبير جداً، وأُقدر كل النصائح التي منحها لي منذ قدومي للفريق، حتى ولو لم أتفق معه ببعض الأوقات".

يذكر أن مورينيو ارتبط مؤخراً بالعودة لمجال التدريب، بخلافة أي من أوناي إيمري في أرسنال أو نيكو كوفاتش ببايرن ميونخ.