كومان ينصح ديباي بالرحيل عن ليون

من اجل الحصول على دور أكبر مع منتخب هولندا

نصح رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، لاعب الفريق ممفيس ديباي بالرحيل عن ليون في أقرب فرصة ممكنة.

صاحب الـ25 سنة انتقل للنادي الهولندي في يناير 2017، بعد فترة محبطة مع نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد.

اللاعب ارتبط أكثر من مرة بالعودة للبريميرليج من خلال ليفربول، ولكنه مازال مستمراً في ليون.

كومان قال في تصريحات صحفية:"يلعب لليون منذ سنوات وأصبح قائداً لهم ببعض المباريات، ولكن ذلك لا يفيده كثيراً مع المنتخب".

وأضاف:"لو انتقل لنادي أكبر سيعود ذلك بالنفع على هولندا بكل تأكيد وسيجعل دوره أفضل معنا".

غضب في معسكر إنجلترا من ساوثجيت وجوميز يظهر بكدمة في وجهه

ديشان يرد على تصريحات زيدان عن بنزيما

وتابع:"ليون يظل أحد الأندية الكبيرة ويلعب بدوري أبطال أوروبا، وتواجده معهم لا يعني أنه لن يشارك بهولندا، ولكني أتمنى انتقاله لنادي آخر أكبر سواء بالدوري الإنجليزي أو أي مكان آخر".

يذكر ان ديباي أحرز 29 هدف بأول موسمين له مع ليون، وسجل 7 في 10 مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم.