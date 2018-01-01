نجم مانشستر يونايتد السابق: الفريق بحاجة لفان دايك جديد

نظراً للحالة الدفاعية السيئة التي يمر بها الشياطين الحمر بشكل واضح هذا الموسم.. فليتشر يقترح على فريقه السابق ضم مدافعاً جديداً

يرى دارين فليتشر لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن الشياطين الحمر بحاجة لمدافع على طراز عالي.

يونايتد يعيش حالة من التخبط هذا الموسم، وبالتحديد على المستوى الدفاعي، مما أثر على نتائج الفريق بكل البطولات.

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فليتشر أحد نجوم مانشستر بحقبة السير أليكس فيرجسون، يعتقد أن فريق المدرب جوزيه مورينيو بحاجة للاعب من نوعية فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

وقال فليتشر:"مانشستر لديه مدافعين مميزين، ولكنهم بحاجة لشخصية قيادية تقوم بتنظيم خط الدفاع".

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وأضاف:"هم يحتاجون لمدافع مثل فان دايك الذي أضاف لليفربول الكثير، بل قام بالتأثير أيضاً على باقي لاعبي الفريق".

وتابع:"عندما يغيب فان دايك عن ليفربول تجدهم في حالة سيئة جداً وهذه قيمته كلاعب كبير".

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يُذكر أن يونايتد يحتل المركز السادس بجدول البريميرليج بـ26 نقطة مقابل 42 لليفربول المتصدر، مع وجود فارق أهداف يصل إلى هدفين فقط، نظراً لتلقيه 26 هدف وتسجيله 28.

وظهرت الحالة السيئة للفريق أمس الأربعاء، بتسجيل فيل جونز هدفاً في مرماه، بالمواجهة التي خسرها الفريق 2/1 أمام فالنسيا بدوري أبطال أوروبا.