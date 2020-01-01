سولشاير: نريد المنافسة على البريميرليج الموسم القادم

المدرب النرويجي يطمح لمقارعة ليفربول ومانشستر سيتي

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن هدفه الرئيسي للموسم القادم، هو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، رغم اعترافه بعدم واقعية طموحاته.

مانشستر يعاني من حالة تخبط شديدة في النتائج هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الخامس بجدول البريميرليج، بفارق 5 نقاط عن تشيلسي الرابع.

طموح التأهل لدوري أبطال أوروبا يعتبر هو الأكثر واقعية لسولشاير ورفاقه، حيث يمتلك 34 نقطة مقابل 61 لليفربول متصدر النسخة الحالية من الدوري، لكنه يطمح لشكل مختلف في المستقبل القريب.

وقال النرويجي في تصريحات صحفية:"بكل تأكيد نسعى للمنافسة الموسم القادم، ربما لا يعتبر الهدف الأكثر واقعية لأننا نبتعد كثيراً عن القمة والفريق المتصدر الذي نلعب ضده الأحد القادم".

وأضاف:"ربما مع بعض التعاقدات التي يمكنها تطوير الفريق يمكننا الوصول للمستوى المطلوب خلال العامين المقبلين، والعودة مرة أخرى لمكانة النادي الطبيعية".

ميسي: هذا هو الرقم القياسي الأهم بالنسبة لي

هل يمتلك ليفربول تشكيلاً أقوى من مانشستر سيتي حقًا؟!

وتابع:"الجماهير ليست سعيدة بالوضع الحالي، وعدم منافستنا على البريميرليج، وهذا ما يدفعنا لبذل كل ما لدينا، لجعلهم يرون ما اعتادوا عليه عندما كان ينافس الفريق بصفة مستمرة ويفوز بالألقاب الكبيرة".

يذكر أن المرة الأخيرة التي فاز فيها مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي، كانت بموسم 2012/2013 مع السير أليكس فيرجسون، حيث فشل الفريق في المنافسة بقوة مثلما اعتاد مع مدربه الأسبق.