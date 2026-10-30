بعد خلافه مع مانشستر يونايتد .. ليساندرو مارتينيز ضمن ثلاثي مرشح لدعم دفاع برشلونة

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قد يكون ليساندرو مارتينيز في طريقه إلى رحيل مفاجئ عن مانشستر يونايتد، في ظل متابعة برشلونة لوضع المدافع المتزايد هشاشةً في أولد ترافورد. وقد أثار الدولي الأرجنتيني الجدل مؤخراً بتشكيكه علناً في استراتيجية التعاقدات بالنادي وأداء المدير الفني جايسون ويلكوكس.

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تداعيات أولد ترافورد

يكتنف الغموض الشديد مستقبل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في مانشستر بعد تدهور العلاقات مع مجلس الإدارة. وبحسب التقارير، قرر مارتينيز عدم تمديد إقامته، إذ تعطلت مفاوضات التجديد منذ تتويجه بكأس العالم 2022 وسط استيائه من راتبه مقارنةً بأصحاب الأجور الأعلى في الفريق.

ينتهي عقده الحالي هذا الصيف. وفي حين يملك مانشستر يونايتد بندًا يتيح التمديد لمدة 12 شهرًا، يعارض المدافع تفعيله، ويتردد النادي في فرض الأمر. وبحسب موندو ديبورتيفو، فإن هذا الجمود التعاقدي قد نبّه برشلونة، الذي أدرج لاعب أياكس السابق ضمن قائمته المختصرة باعتباره تعزيزًا دفاعيًا يسهل جدًا الوصول إليه، إلى جانب أليساندرو باستوني من إنتر وناثان، قلب دفاع ريال بيتيس.

تصاعد التوترات داخل غرفة الملابس

تعود الاضطرابات إلى هزيمة حديثة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، التي دفعت الأرجنتيني إلى الاعتراض علنًا على افتقار يونايتد إلى العمق في قوامه. وعلى الرغم من أن عددًا من زملائه يشاطرونه، بحسب التقارير، مخاوفه الكامنة بشأن المسار العام للنادي، فإن الطبيعة الصادمة لانفعاله أثارت احتكاكًا كبيرًا خلف الأبواب المغلقة.

فاجأ توقيت الشكاوى غرفة الملابس، ما أدى إلى مواجهة خاصة مع زميل واحد على الأقل. وعلى الرغم من هذه الأزمة الداخلية، فإن قرب رحيل مارتينيز يجعله هدفًا رئيسيًا لأندية الدوري الإسباني. وقد برزت إسبانيا باعتبارها وجهته المفضلة، مع ارتباط اسمه بقوة بأتلتيكو مدريد، بحسب آس، أيضًا عقب انتصارهم على مانشستر يونايتد.

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مطالب بالاستثمار

اشتعل الجدل عندما قدّم مارتينيز تقييمًا صريحًا لتعاملات يونايتد في سوق الانتقالات عقب خسارتهم الموجعة في العاصمة الإسبانية. فقد طالب قلب الدفاع بقوام أقوى للمنافسة على أعلى المستويات، موجهًا أصابع الاتهام مباشرةً إلى فريق التعاقدات.

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وقال مارتينيز: "علينا أن نضم المزيد من اللاعبين للمنافسة. أتوقع المزيد [من الاستثمار]. مئة في المئة. أتوقع المزيد من مديرنا الفني. يجب أن أكون صريحًا، نحن كلاعبين علينا أن نقدم المزيد، لكن من المهم أيضًا عندما تبني قوامًا قويًا أن تكون جاهزًا لمثل هذه الليالي".

وبحسب التقارير، لم تكن هذه التصريحات محاولة مدبّرة لفرض الانتقال، بل انعكاسًا لإحباطات متجذّرة. وقد قدّم المدافع لاحقًا اعتذارًا عن انفعاله.

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المدرب يسعى لطيّ الصفحة

سعى مدرب يونايتد مايكل كاريك منذ ذلك الحين إلى نزع فتيل الموقف، مؤكدًا أن القوام لا يزال موحدًا تمامًا. وأكّد المدرب أن الأمر عولج داخليًا، مشددًا على أن الفريق يركّز على المضي قدمًا.

وأوضح كاريك: "خرج ليتشا واعترف بالموقف، ونحن كمجموعة طوينا الصفحة. لا توجد أي أزمة بالنسبة لنا كمجموعة. نشعر أن الأمر قد عولج".

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وعلى الرغم من طمأنات كاريك، فإن شهر يناير يمثل آخر فرصة واقعية ليونايتد للحصول على قيمة انتقال. وما لم يفعّل النادي بند التمديد على نحو غير متوقع، فإنه يخاطر بخسارة المدافع صاحب الـ115 مباراة بصفقة انتقال حر الصيف المقبل.