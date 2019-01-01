أخبار سيئة لمانشستر يونايتد من معسكر بلجيكا

فيروس الفيفا يُحاول اصطياد مهاجم يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن خضوع مهاجم المنتخب "روميلو لوكاكو" لفحص بالرنين المغناطيسي بعد تعرضه لإصابة في القدم خلال تدريبات الفريق.

وكان المدرب روبيرتو مارتينيز قد وجه الدعوة لمهاجم مانشستر يونايتد للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لانطلاق مشوار تصفيات يورو 2020، حيث سيُواجه روسيا ثم قبرص الأسبوع القادم.

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وقد أعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر أن لوكاكو لم يتدرب أمس الإثنين وأنه خضع لفحص بالرنين المغناطيسي للوقوف على حالته الصحية جيدًا، وفي حال تم استبعاده من اللعب سيُجبر المدرب على الاعتماد على بدلائه وأبرزهم دريس ميرتينز وديفوك أوريجي وكريستيان بينتيكي.

الاتحاد أشار كذلك لمغادرة مدافع باريس سان جيرمان توماس مونييه ولاعب وسط توتنهام موسى ديمبلي المعسكر لعدم قدرتهما على اللعب نتيجة الإصابة.

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ25 عامًا تمكن من إحراز 45 هدفًا خلال 79 مباراة لعبها مع منتخب بلاده.