مانشستر يونايتد لا يستسلم .. مسلسل دي يونج لم ينته بعد!

مانشستر يونايتد مصر على التعاقد مع فرينكي دي يونج مهما كلف الأمر.

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عدم الاستسلام في صراع التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد دي يونج الهدف الأول في سوق الانتقالات بالنسبة إلى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد، والذي يتطلع إلى إصلاح قائمة "الشياطين الحمر" بعد موسم مخيب للآمال في "أولد ترافورد".

متى يحسم مانشستر يونايتد صفقة دي يونج؟

حسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد لن يستسلم في صراع التعاقد مع دي يونج، ومستعد للانتظار حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات للظفر بخدمات الدولي الهولندي.

ويبدو أن تين هاج قرر الصبر هو الآخر، ومستعد للصمود حتى اللحظة الأخيرة من أجل ضم لاعب الوسط الموهوب، الذي كان لاعبه المفضل أثناء تواجده مع أياكس.

وخرجت خلال الأيام القليلة الماضية تقارير تفيد باتفاق مانشستر يونايتد مع برشلونة على قيمة انتقال دي يونج إلى "أولد ترافورد"، حيث اتفق الناديان على صفقة بقيمة 74 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

لماذا تأخر انتقال دي يونج إلى مانشستر يونايتد؟

مؤخرًا، دخل دي يونج في مواجهة مع برشلونة، في ظل رغبة النادي الكتالوني في التخلص منه بالنظر إلى راتبه الضخم، وحقيقة أن "البلوجرانا" يدين بالفعل للهولندي بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو في صورة رواتب مؤجلة.

كما صرح دي يونج علنًا عن رغبته في البقاء في صفوف برشلونة، كما سافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فترة التحضير للموسم الجديد.

لكن مصادر صحيفة "ميرور" كشفت أن دي يونج على اتصال منتظم خلال الفترة الماضية مع تين هاج، وأن اللاعب سعيد بالفعل بفكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ويُعتقد أن وكيل أعمال دي يونج هو من طالب اللاعب بعدم الكشف علنًا عن رغبته في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، حتى لا يتم إضعاف الموقف التفاوضي في ظل رغبة الوكيل لاستعادة المال المستحق له من قبل برشلونة.

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