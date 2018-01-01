مانشستر يونايتد يستعد لإعادة كونتي للدوري الإنجليزي

هل يكون كونتي هو مدرب مانشستر يونايتد في الموسم المقبل؟

يستعد نادي مانشستر يونايتد لإعادة الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، إلى الدوري الإنجليزي.

كونتي لديه عقد مع تشيلسي ينتهي في الصيف المقبل رغم إقالته مطلع الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ كونتي أحد الأسماء المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد بجانب ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، وزين الدين زيدان.

وأشارت إلى أنّ إدارة الشياطين الحمر لا ترغب في دفع الشرط الجزائي في عقد كونتي ليتولى تدريب الفريق منتصف الموسم ولذلك تعاقد مع أوليه سولشار مؤقتًا لنهاية الموسم.

سولشاير كان قد قال من قبل: تدريب يونايتد بمثابة حلم لي 🔴😍 pic.twitter.com/2JW3i5T6uk — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 19, 2018

ويرغب مانشستر يونايتد في دراسة جميع الاحتمالات والأسماء المرشحة قبل اتخاذ القرار النهائي.

جدير بالذكر أنّ كونتي حقق لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في موسم 2016-2017.

ويمتلك كونتي مسيرة سيئة في البطولات القارية إذ لم يحقق أي إنجاز مع تشيلسي أو يوفنتوس.