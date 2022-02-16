"مانشستر يونايتد قد يحقق دوري الأبطال".. ضحك هستيري من الجميع
ترك بيتر شمايكل، ميكا ريتشاردز وجيمي كاراجر وتييري هنري في حالة ضحك هستيري بعد حديثه حول اعتقاده بقدرة مانشستر يونايتد على الفوز بدوري أبطال أوروبا.
وكان جميع النجوم السابقين يتحدثون عبر قناة "CBS Sports" الأمريكية ليلة الثلاثاء حيث عادت منافسة النخبة الأوروبية إلى العمل.
وشاهدوا مانشستر سيتي وهو يحقق الفوز بخماسية على سبورتينج لشبونة، بينما حقق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا على ريال مدريد بهدف دون رد.
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وشارك الشياطين الحمر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تغلبوا على برايتون بنتيجة (2-0) بفضل أهداف الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز.
وتحول الحديث سريعًا إلى حظوظ يونايتد في أوروبا عبر الاستوديو، على الرغم من موسمهم السيئ حتى الآن في جميع المسابقات.
فاليونايتد سيسافر خارج أرضه إلى أتلتيكو مدريد الأسبوع المقبل لخوض مباراة الذهاب من دور الستة عشر.
ووجه ريتشاردز لاعب السيتي السابق سؤاله إلى شمايكل أسطورة الشياطين الحمر، حول إيمانه بإمكانية تحقيق مانشستر يونايتد للبطولة الأوروبية الأعرق، حيث قال: "بيتر، هل تؤمن بصدق أن مانشستر يونايتد يمكن أن يفوز بدوري الأبطال؟ كن صريحًا معي"
وبعد وقفة طويلة، أجابه شمايكل بشكل قاطع: "نعم، أي نوع من الأسئلة هذا؟".
وبعد ضحكات هستيرية بين النجوم المتواجدة في الاستوديو، أجاب كاراجار: "أي نوع من الإجابات هذا؟".
حيث يكافح فريق رالف رانجنيك من أجل الحصول على مستوى ثابت طوال الموسم، وستكون مهمة صعبة بالنسبة لهم للتغلب على أتلتيكو بقيادة دييجو سيميوني.
جدير بالذكر أن اليونايتد نجح في تجاوز دور المجموعات باحتلاله صدارة المجموعة السادسة، على الرغم من فوزه في نصف مبارياته فقط، وسيواجه الفريق العاصمي في الأربعاء المقبل في ذهاب دور ال 16.
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