مانشستر يونايتد قد يُحرم من جهود لوكاكو في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

لوكاكو مهدد بالغياب عن مواجهة وولفرهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

فيسبوك تويتر محمد عماد

يواجه المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو شبح الغياب عن مواجهة فريق وولفرهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الإصابة.

وكان لوكاكو قد اشتكى من الإصابة بالقدم بعد مشاركته مع الشياطين الحُمر أمام آرسنال في المباراة التي خسرها الأول بثنائية مقابل لا شيء.

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وفقًا لما قاله سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إن لوكاكو قد يغيب عن مباراة الفريق المقبلة في حال عدم جاهزيته بشكل كامل.

وقال سولشار: "إمكانية مشاركة لوكاكو في المباراة حتى الآن 50%-50%، حتى الآن إمكانية مشاركته قد تكون صعبة، ولكن الأمور قد تتغير خلال 24 ساعة، لذلك سنتخذ القرار النهائي بعد ذلك".

وينافس مانشستر يونايتد في أعرق كؤوس كرة القدم وأقدمها، بالإضافة إلى صراعه على المركز الرابع في البريميرليج، وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن مواجهة مانشستر يونايتد ضد برشلونة.