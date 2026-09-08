الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 11:30 أولد ترافورد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي يوم 13 سبتمبر 2026 في الساعة 11:30 بتوقيت EST و15:30 بتوقيت GMT.

يونايتد وسيتي يصطدمان في أول ديربي لمانشستر هذا الموسم

توقّع غير المتوقع من يونايتد

قدّم يونايتد سلسلة متذبذبة للغاية من النتائج. استهل مشواره بهزيمة مفاجئة 2-0 أمام هال في الجولة الافتتاحية، ثم تأخر أمام إيبسويتش قبل أن يخرج في النهاية فائزًا 5-2 في مباراة فرض خلالها هيمنته على أولد ترافورد. وأجبره هدف مذهل من أينسلي ميتلاند-نايلز في الوقت بدل الضائع على ملعب هيل ديكنسون على اقتسام النقاط مع إيفرتون في تعادل 2-2، رغم تقدمه مرتين. وتألق برونو فرنانديز مع مانشستر يونايتد، بعدما ساهم بالفعل بثلاثة أهداف وصناعة هدف هذا الموسم. كما صنع 21 هدفًا في موسم 2025-26، وهو رقم قياسي جديد على الإطلاق في عدد التمريرات الحاسمة خلال موسم واحد.

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سيتي يملك سجلًا مثاليًا بنسبة 100% للدفاع عنه

حقق مانشستر سيتي، تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا، بداية مثالية للموسم بفوزه في جميع مبارياته الثلاث. ورغم أن إرلينج هالاند ظهر بقصة شعر جديدة، فإن ماكينة الأهداف النرويجية تواصل عادتها نفسها في 2026-27. فقد سجل الهدف الوحيد أمام كوفنتري في آخر مباراة، بعد أن أحرز ثنائية أمام كريستال بالاس. أما شريكه في التألق، ريان شرقي، فلديه بالفعل هدفان وتمريرتان حاسمتان هذا الموسم.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

استقبل يونايتد هدفين أو أكثر في أول ثلاث مباريات له في الدوري خلال موسم واحد للمرة الثانية فقط في آخر 50 عامًا.

لم يخسر يونايتد في آخر مباراتين له في ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز على أولد ترافورد، لكنه خسر ثمانيًا من آخر 16 مواجهة من هذا النوع.

كان هدف إرلينج هالاند أمام كوفنتري هو الهدف رقم 300 له في مسيرته مع الفريق الأول.

خمسة من التشكيلة الأساسية لسيتي أمام كوفنتري انضموا إلى النادي بعد يناير 2026.

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التشكيلتان المتوقعتان

يونايتد (4231): لامينز؛ دالوت، ماجواير، مارتينيز، شو؛ ماينو، تيليمانس؛ مبويمو، فرنانديز، كونيا؛ سيسكو.

سيتي (4141): دوناروما؛ خوسانوف، دياز، غويهي، جفارديول؛ أندرسون؛ سيمينيو، فرنانديز، شرقي، فودين؛ هالاند.

أخبار الفريقين والقوائم

يفتقد مايكل كاريك خدمات أماد ديالو وكارلوس باليبا بسبب الإصابة قبل الديربي. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة ضد يونايتد، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة حتى هذه المرحلة. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

لا يعاني إنزو ماريسكا من أي مشكلات بدنية في مانشستر سيتي، إذ لا توجد أي إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات التشكيلة. ويدخل سيتي المباراة مع توافر جميع لاعبيه للاختيار.

الحالة الفنية

حقق مانشستر يونايتد انتصارين وخسارتين وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه فوزًا على أرضه 5-2 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، في انتفاضة قوية بعد خسارته 2-0 أمام هال سيتي في الأسبوع السابق. كما خسر يونايتد 4-2 أمام ميلان في فترة الإعداد، وتعادل 1-1 مع كل من ليدز يونايتد وباريس سان جيرمان في مباريات ودية. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل يونايتد عشرة أهداف واستقبل ثمانية.

فاز مانشستر سيتي في أربع من آخر خمس مباريات له، وكانت هزيمته الوحيدة أمام آرسنال في الدرع الخيرية، حين خسر 3-0. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، بدا سيتي حاسمًا، بعدما تغلب على كريستال بالاس 4-1 خارج أرضه وعلى بورنموث 2-1. كما فاز في مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد أمام أتلتيكو مدريد ونجوم الدوري الكوري، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا هدفين عبر تلك الانتصارات الأربعة.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في يناير 2026، عندما فاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي 2-0 على أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات، يملك يونايتد انتصارين مقابل فوز واحد لسيتي، مع تعادل واحد ومباراة في الدرع الخيرية انتهت بالتعادل. وكانت أكبر نتيجة لسيتي في تلك السلسلة فوزه 3-0 على ملعب الاتحاد في سبتمبر 2025.

الترتيب

يتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد المباريات الافتتاحية لموسم 2026/27، بينما يحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز العاشر.