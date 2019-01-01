شمايكل: بوجبا مثل الطفل المشاغب ولا أفهم دوره في مانشستر

بعد المستوى المحبط أمام أرسنال

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

هاجم بيتر شمايكل أسطورة مانشستر يونايتد، بول بوجبا لاعب وسط الفريق، واتهمه بالتسبب في المشاكل للنادي الإنجليزي.

صاحب الـ26 عاماً ارتبط بالرحيل عن يونايتد بالصيف، بعد تصريحه علناً بالرغبة في خوض تحدٍ جديد.

بوجبا ليس في أفضل مستوياته هذا الموسم، وظهر بصورة باهتة في معظم المباريات، كان آخرها التعادل مع أرسنال 1/1 أمس الإثنين في البريميرليج.

شمايكل قال في تصريحات إذاعية:"تعامله مع الكرة عندما يتم تناقلها من حوله، يؤكد أن عقله ليس مع الفريق".

وأضاف:"في أول 25 دقيقة كان يلعب الكرة للخلف كثيراً، وهذا أمر محبط جداً للاعب بهذا القدر من النجومية".

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وتابع:"بالنسبة لي أعتقد أنه الطفل المشاغب الذي يفسد روح الفريق، لا أتهمه بالقيام بأي شيء خاطيء، ولكني لا أفهم دوره مع باقي اللاعبين".

يذكر أن بوجبا كان أكثر اللاعبين تهديفاً وصناعة للأهداف الموسم الماضي، رغم سوء علاقته مع المدرب السابق جوزيه مورينيو.