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مانشستر يونايتد وسيتي يتصارعان لضم مدافع فيورنتينا

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المدافع الشاب كان على وشك الانتقال لأتليتكو مدريد بـ40 مليون يورو بالميركاتو الصيفي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

دخل الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وسيتي، في سباق شرس على ضم نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا.

المدافع الشاب يقدم مستويات مميزة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، مما لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

صاحب الـ21 عاماً كان على وشك الانتقال لأتلتيكو مدريد الصيف الماضي بـ40 مليون يورو لكن الصفقة انهارت.

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صحيفة "كورير ديلو سبورت" أكدت اهتمام سيتي ويونايتد بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت أن سعر ميلينكوفيتش قد يصل إلى 50 مليون يورو، المبلغ الأنسب لتخلي فيورنتينا عن خدماته.

ويطمح أولي سولشار المدير الفني المؤقت ليونايتد، في التعاقد مع اللاعب، لتعزيز خياراته الدفاعية لما تبقى من الموسم الحالي، للنقص الواضح الموجود بالشياطين الحمر.

وعلى الجانب الآخر يأمل بيب جوارديولا في تعويض فشل سيتي بصفقة التعاقد مع جون توديبو مدافع تولوز.

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ولعب ميلينكوفيتش 18 مباراة مع الفيولا هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين بالدوري الإيطالي.

يُذكر أن اللاعب انضم لفيورنتينا قادماً من بارتيزان بلجراد الصربي في 2017 بـ5 مليون يورو.

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