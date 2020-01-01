سولشاير يلوم دي خيا والدفاع بعد الخسارة من تشيلسي

انتهاء رحلة الشياطين الحمر في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعرب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن شعوره بالإحباط من خسارة فريقه أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

أوليفييه جيرو سجل الهدف الأول لتشيلسي من خطأ فادح لدافيد دي خيا، وهو الأمر الذي تكرر في الهدف الثاني لماسون ماونت، بينما أحرز هاري ماجواير الثالث في مرماه، وسجل برونو فيرنانديش هدف مانشستر الوحيد من ركلة جزاء.

المزيد من الفرق

سولشاير قال بعد المباراة:"تشيلسي حصل على راحة إضافية لمدة 48 ساعة، ولكني لست هنا للحديث عن الأعذار واستخدامها لتبرير الخسارة، لأن اللعب في نصف النهائي أفضل من عدم المشاركة".

وأضاف:"لا يمكنني الحديث عن ثقة دي خيا، يتمتع بقوة عقلية كبيرة جداً، ويعلم جيداً أن هذه الكرات لو تم تسديدها عليه 100 مرة يجب التصدي لها بلا استثناء".

وتابع:"قررت الاعتماد عليه نظراً لجاهزيته، وجميعنا يدرك تحركات جيرو على القائم القريب لذلك احتجنا للدفاع بصورة أفضل، الهدف الثاني كذلك كان يمكن تفاديه".

مانشستر سيتي يستعد لمقاضاة رئيس رابطة الدوري الإسباني

بيل يثير أزمة جديدة قبل رحيله الوشيك عن مدريد

وأما عن إصابة بايلي:"أتمنى أن يكون على ما يرام، كانت ضربة خفيفة في رأسه ولا تبدو خطيرة".

وفي نهاية حديثه تطرق سولشاير إلى التركيز على آخر مواجهتين بالدوري الإنجليزي لحجز المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، قبل المشاركة في الدوري الأوروبي بحلول شهر أغسطس القادم.